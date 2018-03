Kriminalität : Polizist erschoss Einbrecher: Umstände weiter unklar

Einen Tag nach dem tödlichen Polizeischuss auf einen mutmaßlichen Einbrecher in Neubrandenburg versuchen die Ermittler weiter, die genauen Umstände des Vorfalls zu beleuchten. Die zwei Komplizen des Getöteten wurden bereits vernommen. Details dazu wollte die Staatsanwaltschaft mit Rücksicht auf die Ermittlungen am Freitagmorgen zunächst nicht nennen. Die Beschuldigten blieben bisher noch in Gewahrsam.

von dpa

02. März 2018, 08:23 Uhr

Die Polizei hatte das Trio in der Nacht zu Donnerstag bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Oststadt überrascht. Nach der Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, hatte ein Beamter geschossen. Ob er bedroht wurde, ist noch unklar. Ein 27-jähriger Mann wurde am Oberkörper getroffen und starb wenig später in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.

Seine Bekannten im Alter von 27 und 40 Jahren wurden festgenommen. Der Polizist, der geschossen hat, soll noch gehört werden.