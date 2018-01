Kriminalität : Polizist bei Einsatz in Asylbewerberheim verletzt

von dpa

30. Januar 2018, 11:19 Uhr

Bei einem Einsatz in der Asylbewerberunterkunft Stern Buchholz in Schwerin ist ein Polizist verletzt worden. Die Beamten waren am späten Dienstagabend wegen einer Schlägerei unter Afghanen gerufen worden, die der hauseigene Sicherheitsdienst nicht schlichten konnte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes während ihrer Bemühungen noch beleidigt und bedroht worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen 19-jährigen Afghanen fest, der allerdings zunächst Widerstand leistete und die Beamten auf englisch beleidigte. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wird jetzt wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.