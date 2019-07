Kirche : Polizeiseelsorger Andreas Schorlemmer gestorben

Groß Kiesow (dpa/mv) - Der Pastor und Polizeiseelsorger Andreas Schorlemmer ist nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben. Wie sein Bruder Friedrich Schorlemmer am Freitag der dpa sagte, starb er am Donnerstagabend in Groß Kiesow (Landkreis Vorpommern-Greifswald). «Er ist um 18.00 Uhr ins Glockenläuten hinein gestorben.» Andreas Schorlemmer hinterlasse eine Frau und vier Kinder. Er habe in den vergangenen Monaten jeden Tag an Menschen, die mit ihm verbunden waren, einen Bibeltext und ein Bild geschickt.

von dpa

05. Juli 2019, 17:25 Uhr

Wie sein Bruder sagte, habe Andreas Schorlemmer die Fähigkeit gehabt, mit großer Einfühlung und Kenntnis mit Menschen auch in schwierigsten Situation umzugehen. Dies galt für die Angehörigen beispielsweise von Unfallopfern genauso wie für die Polizisten, die in ihrem Alltag mit schlimmen Erlebnissen konfrontiert werden. Andreas Schorlemmer hatte 2016 im Anklamer Freilichttheater auch die Rolle des Pfarrers von Groß Kiesow übernommen.

Der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Vincent Kokert, würdigte den Verstorbenen. Er habe die Notfallseelsorge nach der Deutschen Einheit in Mecklenburg-Vorpommern mitaufgebaut. «Das SED-Unrecht haben ihn und seine Familie sehr geprägt, dennoch blieb er zeitlebens ein kritischer Geist mit ungebrochenem Optimismus und einem großen Herzen. Andreas Schorlemmer war Vorbild im besten Sinne.»