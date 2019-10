Kriminalität : Polizeieinsatz nach Schiedsrichterattacke bei Fußballspiel

Nach dem Abbruch eines Fußballspiels am Sonntag in Groß Miltzow (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, war der Schiedsrichter beim Kreisliga-Spiel der zweiten Mannschaft von Groß Miltzow attackiert worden, so dass sieben Streifenwagen mit Beamten zum Einsatz kamen.

von dpa

27. Oktober 2019, 20:43 Uhr

Die Groß Miltzower hatte 3:1 gegen die dritte Mannschaft des SV Motor Süd Neubrandenburg geführt. Nach Streitigkeiten hatte ein Neubrandenburger Spieler einen Feldverweis erhalten. Dann sei der Schiedsrichter von einem anderen Neubrandenburger Spieler geschubst und beleidigt worden. Das Spiel wurde abgebrochen.

Ordnern sei es gelungen, die Mannschaften voneinander zu trennen. Beamte hätten die Lage gesichert, bis die Gäste abgereist waren. In unteren Fußballligen beklagen Schiedsrichter immer häufiger mangelnden Respekt bis zur Gewalt. So hatten Unparteiische am Wochenende in Berlin gestreikt, weil sie ein Zeichen gegen zunehmende Gewalt auf dem Rasen gegen Referees setzen wollten.