Kriminalität : Polizeiautos angegriffen: Minister verurteilt Tat

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat den Brandanschlag auf Polizei- und Zivilfahrzeuge vor dem Stralsunder Polizeirevier verurteilt. «Diese niederträchtige Tat richtet sich ganz offensichtlich gegen die Landespolizei und damit auch gegen unseren Rechtsstaat», teilte der Minister am Dienstag in Schwerin mit. Hier seien Grenzen überschritten worden. Diejenigen, die für die Sicherheit der Bürger eintreten, seien Ziel eines hinterhältigen Angriffs gewesen. «Wir können von Glück reden, dass niemand verletzt wurde», erklärte Caffier.

von dpa

26. November 2019, 11:05 Uhr

Unbekannte hatten am frühen Morgen laut Polizei fünf Autos vor dem Polizeirevier in Stralsund mit Brandsätzen attackiert. In drei Fällen zündeten die Brandsätze, so dass ein Streifenwagen und zwei zivile Autos von Beamten stark beschädigt beziehungsweise zerstört wurden. Der Schaden wurde zunächst auf rund 40 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Suche nach Tätern war bisher erfolglos.