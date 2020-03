Gesundheit : Polizei weist Hunderte Autos auswärtiger Touristen ab

Auf den Strandpromenaden in MV ist am Samstag trotz schönen Wetters nur wenig los. Touristen von außerhalb des Bundeslandes werden von der Polizei zurückgewiesen. Die Regierung stellt klar: Auch Wohnmobil-Reisende dürfen nicht nach MV kommen.

von dpa

21. März 2020, 18:57 Uhr

Die Appelle in der Corona-Krise zeigen Wirkung: Trotz sonnigen Wetters sind am Samstag viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause geblieben. An Ostseestränden und auf Strandpromenaden war wenig los, wie dpa-Reporter aus Warnemünde und Graal-Müritz berichteten. In Kühlungsborn, Binz auf Rügen und Heringsdorf auf Usedom war ebenfalls wenig Betrieb, wie Mitarbeiter von Strandhotels sagten.

Hotels in Mecklenburg-Vorpommern dürfen wegen des grassierenden Coronavirus schon seit mehreren Tagen keine Touristen mehr aufnehmen. Die Restaurants mussten ab Samstag, 18.00 Uhr, bis auf Weiteres schließen. Möglich sind lediglich ein Lieferdienst und ein Außerhausverkauf nach vorheriger telefonischer oder elektronischer Bestellung, wie die Landesregierung mitteilte.

Urlauber von außerhalb des Bundeslandes sollten nach Hause fahren, neue dürfen nicht mehr anreisen. Die Polizei kontrolliert Autos mit auswärtigen Kennzeichen an Zufahrtsstraßen und im Binnenland. Am Freitag schickte die Polizei jedes zwölfte Auto zurück. Es seien 4141 Fahrzeuge kontrolliert und davon 355 abgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag. Am Wochenende sollten die Kontrollen fortgesetzt werden. Einheimische dürfen sich in MV bislang frei bewegen, sollen aber möglichst zu Hause bleiben.

Das Kabinett stellte bei einer Telefonschalte am Samstag klar, dass auch Reisen mit Wohnmobilen und Campinganhängern nach Mecklenburg-Vorpommern untersagt sind. Am Vortag hatte Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert, dass nicht alle auswärtigen Gäste wie gefordert den Nordosten bis Donnerstag verlassen hätten. Dabei handelte es sich dem Vernehmen nach um solche Urlauber.

Die Polizei fahre seit Freitag durch die touristischen Hotspots und informiere über Lautsprecher letzte noch nicht abgereiste Touristen, hieß es von den Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg. Menschen, die in Gruppen unterwegs seien, würden gezielt angesprochen, um Ansammlungen aufzulösen. Außerdem würden Flyer verteilt, um auf den Ernst der Lage hinzuweisen.

Am Sonntag wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auswerten, wie die bisherigen Maßnahmen wirken. Und sie wollen überlegen, ob weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie etwa Ausgehverbote nötig sind.

Unterdessen laufen in den Akutkliniken Mecklenburg-Vorpommerns laut Krankenhausgesellschaft die Vorbereitungen auf steigende Zahlen von Corona-Patienten auf Hochtouren. «Prinzipiell schaffen wir gerade in allen Krankenhäusern Isolationsmöglichkeiten für Corona-Patienten. Diese können vielerorts bis zur Größe ganzer Stationen ausgeweitet werden», teilte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Uwe Borchmann, mit.

Alle Kliniken hätten ihre stillen Reserven gehoben und zusätzliche Beatmungsplätze auf ihren Intensivstationen geschaffen. Derzeit könnten dafür 512 Betten genutzt werden. Der Krankenhausplan des Landes, gemacht für normale Zeiten, sieht lediglich 215 vor. «Sollten diese Kapazitäten nicht reichen, stehen auch Beatmungsgeräte der Operationssäle zu Verfügung», so Borchmann weiter. «Bei Absage geplanter Leistungen und Aufrechterhaltung der hälftigen OP-Kapazitäten in Mecklenburg-Vorpommern sind das fast 100 Geräte.» Bis Samstag waren landesweit 182 Coronavirus-Infektionen gemeldet worden, 10 Patienten wurden in Kliniken behandelt.

Die «Ostsee-Zeitung» (Rostock) kann nach Worten von Chefredakteur Andreas Ebel in nächster Zeit nicht garantieren, dass den Lesern die gedruckte Ausgabe zur Verfügung steht. «Wir bemühen uns nach Kräften», versicherte er in der Samstags-Ausgabe des Blattes. Für den Fall der Fälle bat er die Leser um ihre E-Mail-Adresse, um ihnen auf diesem Weg aktuelle Beiträge und Informationen über Alternativen zur gedruckten Zeitung zukommen zu lassen.