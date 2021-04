Gesundheit : Polizei weist Fahrzeuge aus anderen Bundesländern zurück

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat am Karfreitag vereinzelt Menschen zurückgewiesen, die mit ihrem Fahrzeug verbotenerweise ins Bundesland fahren wollten.

Neustrelitz | In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurden in den ersten Stunden der Kontrollen am Karfreitag sieben von rund 85 kontrollierten Fahrzeugen zurückgeschickt, wie die Polizei berichtete. Die Polizei kontrolliert nach eigenen Angaben verstärkt zu den Ostertagen die Einreise ins Bundesland. Nach Angaben der Landesregierung sind touris...

