Tiere : Polizei warnt vor Tierködern in Hannover

von dpa

19. Januar 2020, 14:34 Uhr

Ein Unbekannter hat im Hannoveraner Stadtwald Eilenriede in der Nähe einer Hundefreilauffläche einen Tierköder ausgelegt. Der Hund einer 47 Jahre alten Frau habe einen mit Nadeln gespickten Apfel entdeckt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Tier sei unverletzt geblieben. Der Labrador habe am Samstag nur den Teil des Apfels, in dem keine Nadeln steckten gefressen. Der Bereich wurde nach weiteren Ködern abgesucht, gefunden wurde jedoch nichts. Die Polizei ruft alle Hundehalter in Hannover nun zur Vorsicht vor ähnlichen Fallen auf.