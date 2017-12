Kriminalität : Polizei warnt vor Giftködern bei Gadebusch: Hund verendet

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Dez.2017 | 13:15 Uhr

In Gadebusch (Nordwestmecklenburg) ist ein Hund wahrscheinlich an ausgelegten Giftködern verendet. Eine Hundebesitzerin habe der Polizei gemeldet, dass ihre Hündin, mit der sie regelmäßig bei Rosenhagen/Gottesgabe spazieren gehe, Vergiftungssymptome zeigte und nicht mehr gerettet werden konnte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Krankheitsverlauf lasse auf Rattengift schließen. Bei Wittenförden/Grambow sollen in den vergangenen zwei Wochen ein weiterer Hund sowie ein bis zwei Katzen auf ähnliche Weise verendet sein, hieß es. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf.