Kriminalität : Polizei warnt vor Führerscheinverkauf via Internet

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern warnt vor einem betrügerischen Verkauf von Führerscheinen via Internet. Das Ganze sei Betrug, denn ein «Fake-Führerschein» sei kein amtlich ausgestelltes Dokument, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Das habe die kriminalpolizeiliche Überprüfung ergeben. Die Sprecherin warnte davor, Geld an den Anbieter zu überweisen.

von dpa

25. August 2020, 14:24 Uhr