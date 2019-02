Kriminalität : Polizei warnt vor falschen Beamten am Telefon

Die Polizei hat erneut eine Warnung vor dubiosen Anrufen von falschen Beamten ausgesprochen. Nach Angaben der Polizei Ludwigslust sind in der Region zwischen Parchim, Lübz und Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Montagabend sowie Dienstagvormittag zwölf verdächtige Anrufe gemeldet worden. Demnach versuchten die Anrufer ihre überwiegend älteren Opfer davon zu überzeugen, dass deren Wohnungen in Kürze Ziel von Einbrechern sein werden.

von dpa

05. Februar 2019, 13:41 Uhr

Im Zuge dessen seien detaillierte Informationen zu Bargeld und Wertgegenständen in der Wohnung sowie zu allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen erfragt worden. In allen gemeldeten Fällen sind die Angerufenen schnell misstrauisch geworden und haben das Gespräch beendet, von einer Dunkelziffer sei jedoch auszugehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauchs von Berufsbezeichnungen und versuchten Betruges.