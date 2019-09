Extremismus : Polizei verzichtete nach Mord an Turgut auf Ringfahndung

von dpa

27. September 2019, 14:07 Uhr

Nach dem Mord an dem Türken Mehmet Turgut im Februar 2004 in Rostock hat die Polizei laut Aussage eines Beamten auf eine großräumige Fahndung nach den Tätern verzichtet. Es habe ihn gewundert, dass keine Ringalarmfahndung ausgelöst wurde, sagte der Polizist am Freitag als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags zu den Aktivitäten des rechtsterroristischen NSU in Mecklenburg-Vorpommern. Er sei damals Leiter des zuständigen Reviers und nur Minuten nach dem Anschlag am Tatort gewesen. Nach den Worten des Zeugen hätten bei einer raschen Besetzung von Brücken und den nahen Autobahnauffahrten für spätere Befragungen die Kennzeichen von wegfahrende Autos registriert werden können. Eine solche Anweisung habe es aber durch die zuständige Dienststelle nicht gegeben. Der damals 25-Jährige Turgut hatte an einem Imbissstand in Rostock ausgeholfen, als er Opfer des «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU) wurde. Dem Kerntrio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos werden bundesweit zehn Morde und mehrere Raubüberfälle zugeordnet.