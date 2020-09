Szene : Polizei verhindert illegale Musikparty in Wald auf Rügen

Die Polizei in Vorpommern hat am Wochenende eine illegale Goa-Party mit mehreren hundert Gästen auf der Insel Rügen verhindert. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, sollte die Veranstaltung mit elektronischer Musik in der Nacht von Samstag zu Sonntag in einem Waldstück bei Garz auf Rügen stattfinden. Die Veranstalter - je zwei Männer aus Rostock und Greifswald - hätten in sozialen Medien dafür geworben und den Veranstaltungsort lange geheim gehalten. Der Eigentümer des Waldes sei von den Vorgängen überrascht gewesen.

von dpa

21. September 2020, 17:09 Uhr