Kriminalität : Polizei und Zoll durchsuchen Objekte

In einer groß angelegten Aktion haben 200 Bundespolizisten und Zöllner am Donnerstag Objekte in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Es werde wegen des Verdachts des gewerblichen Einschleusens von Ausländern und Urkundenfälschung ermittelt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Stralsund. Unter anderem wurde eine Baustelle in Wustrow auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) durchsucht, wo derzeit die alte Seefahrtsschule zu einem Feriendomizil umgebaut wird. Zuvor hatte die «Ostee-Zeitung» berichtet.

von dpa

25. April 2019, 11:59 Uhr

Weitere Orte der Durchsuchungen und Ergebnisse sollten im Laufe des Donnerstages bekannt gegeben werden.