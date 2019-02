Brände : Polizei sucht Zeugen nach Brandserie in Rostocks Innenstadt

von dpa

05. Februar 2019, 14:42 Uhr

In der Rostocker Innenstadt haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Mülltonnen und Sperrmüll gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, teilte sie am Dienstag mit. In einem Fall habe das Feuer auf eine Hausfassade übergegriffen, wobei die Stromleitung und die Haustür beschädigt worden seien. Der entstandene Schaden wird auf mehrere 10 000 Euro geschätzt. Die Ermittler schließen wegen des engen zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs nicht aus, dass alle Brände von demselben Täter gelegt wurden. Sie suchen nun Zeugen, die zwischen 1.15 Uhr und 2.15 Uhr in der Innenstadt etwas beobachtet haben.