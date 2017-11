Unwetter : Polizei sucht weiter nach verunglücktem Bootsurlauber

Die Polizei sucht in der Region Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) weiter nach einem vermissten Urlauber, der am Sonntag bei einem Bootsunglück im Peenestrom über Bord gegangen war. Die Chancen, den 48-Jährigen noch lebend zu finden, seien aber äußerst gering, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Ob neben einem Suchboot erneut auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommt, werde aber noch beraten.