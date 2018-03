Notfälle : Polizei sucht noch Mutter von ausgesetztem Baby

Die Polizei in Schwerin sucht weiter nach der Mutter des ausgesetzten Säuglings, der am frühen Freitagmorgen gefunden wurde. «Wir haben vereinzelte Hinweise bekommen, die jetzt geprüft werden», sagte ein Polizeisprecher des Präsidiums in Rostock am Montag. Ein ganz konkreter Hinweis auf eine Schwangere, die gerade entbunden hat und für diesen Jungen als Mutter in Frage kommt, sei bisher nicht darunter. Eine Zeitungsbotin hatte das in eine Decke gewickelte Baby an der Haustür eines Plattenbaus im Stadtgebiet Mueßer Holz entdeckt.

von dpa

26. März 2018, 08:11 Uhr

Das wenige Stunden alte Kind soll nach bisherigen Ermittlungen etwa eine halbe Stunde dort gelegen und auch geschrien haben. Die Lufttemperatur betrug etwa ein Grad. Der kleine Junge wurde ins Krankenhaus gebracht. Es gehe ihm gut, hieß es von der Polizei. Das Jugendamt der Stadt wurde eingeschaltet.