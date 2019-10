Kriminalität : Polizei sucht nach bewaffnetem Supermarkt-Räuber

von dpa

29. Oktober 2019, 15:28 Uhr

Ein Mann hat einen Supermarkt in der Bramfelder Straße in Hamburg-Barmbek überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der etwa 30-Jährige als letzter Kunde in dem Laden gewesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An der einzig noch besetzten Kasse habe er eine Pistole aus einem Plastikbeutel gezogen und von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld verlangt. Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute stadteinwärts, wie die Polizei erklärte. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen sei erfolglos geblieben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.