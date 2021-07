Kriminalität : Polizei sucht Mörder von 14-Jährigem mit ZDF-Sendung

Einen Mord an einem 14-jährigen Jungen will das Polizeipräsidium Rostock jetzt mit Hilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen .

Boizenburg/Elbe | Einen Mord an einem 14-jährigen Jungen will das Polizeipräsidium Rostock jetzt mit Hilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen ...XY ungelöst“ aufklären. Das Kind war 1997 in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) verschwunden, wie die Polizei am Dienstag in Rostock mitteilte. Da der Fall bisher nicht aufgeklärt werden konnte, will die Ermittlergruppe „Cold Case Un...

