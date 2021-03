Kriminalität : Polizei stoppt Teenager zweimal wegen Drogen am Steuer

Falscher Abholer: Die Polizei hat einen 19-Jährigen und seinen Bekannten im Landkreis Ludwigslust-Parchim gleich zweimal hintereinander unter Einfluss von Drogen am Steuer erwischt.

Parchim | Die Polizei hatte den Teeanager am Donnerstagabend in der Nähe von Raduhn wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Drogen-Vortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die Polizei brachte ihn ins Parchimer Krankenhaus zur Blutentnahme. Ihm wurde die Weiterfahrt danach untersagt, daher ließ er...

