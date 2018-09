Verkehr : Polizei stoppt in Hagenow 13-jährige Motorradfahrerin

von dpa

17. September 2018, 12:11 Uhr

Die Polizei in Hagenow hat eine 13-Jährige auf einem Kleinkraftrad gestoppt. Zeugen hatten die Schülerin beobachtet, wie sie in einem Wohngebiet öffentliche Straßen befuhr und daraufhin die Polizei alarmiert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Kraftfahrerin gerade 13 Jahre als war. Den Mopedführerschein kann man in Deutschland mit 16, im Rahmen von Modellversuchen auch mit 15 Jahren erwerben. Wie die Polizei am Montag weiter berichtete, räumte die Mutter des Mädchens ein, dass die Probefahrt mit ihrer Duldung stattfand. Zudem habe für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestanden. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.