Kriminalität : Polizei stoppt betrunkenen Fahrer zweimal in zehn Stunden

Ein betrunkener Mopedfahrer ist innerhalb von zehn Stunden zweimal von der Polizei gestoppt worden. Am späten Mittwochnachmittag wurde der 57-Jährige in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wegen seiner auffälligen Fahrweise angehalten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 2,35 Promille gemessen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

von dpa

10. September 2020, 14:53 Uhr