Polizei : Polizei startet mit Bäderdienst: Corona als Herausforderung

von dpa

15. Juni 2020, 05:55 Uhr

In den kommenden Monaten werden in den Urlaubsregionen vom Ostseestrand bis zur Mecklenburger Seenplatte wieder verstärkt Polizisten unterwegs sein. Sie sollen an Ferienorten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und Straftaten vorbeugen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) will am Montag (14.00 Uhr) in Warnemünde den Bäderdienst der Landespolizei eröffnen. Die Corona-Auflagen würden in diesem Jahr einen Schwerpunkt und eine neue Herausforderung darstellen, hieß es vorab von der Rostocker Polizei.