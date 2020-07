Kriminalität : Polizei: Moderne Autoschlüssel abgeschirmt lagern

Autobesitzer mit modernem «Keyless-Go-System» sollten ihre Autoschlüssel zum Diebstahlschutz zu Hause sicherheitshalber in Spezialtaschen oder herkömmliche Teedosen legen. Auf solche Abschirmungen hat die Polizei in Neubrandenburg am Montag nach mehreren Diebstählen moderner Fahrzeuge hingewiesen. Die Täter nutzten mit speziellen Antennen die große Reichweite der Schlüssel, die dafür sorge, dass Autos geöffnet bleiben und Dieben so einen Klau erleichtern. Als Beispiel nannte eine Sprecherin zwei Diebstähle von Geländewagen des gleichen Herstellers in Burg Stargard bei Neubrandenburg.

von dpa

27. Juli 2020, 13:59 Uhr