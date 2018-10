Verkehr : Polizei kontrolliert einen Monat lang Fahrzeuglichter

von dpa

01. Oktober 2018, 07:02 Uhr

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert in diesem Oktober verstärkt die Lichtanlagen von Autos, Lastwagen und anderen Fahrzeugen. Die Aktion wurde am Montag mit 90 Beamten in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen gestartet, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Unter dem Motto «Sehen und gesehen werden» wolle man zum Beginn der dunklen Jahreszeit auf die Bedeutung funktionierender Lichter aufmerksam machen.