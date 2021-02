Kriminalität : Polizei kommt wegen Corona-Alarm und findet Drogenplantage

Wegen der Corona-Bestimmungen ist eine mutmaßliche Drogenplantage in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) aufgeflogen.

Schwarz | Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg erklärte, hatten aufmerksame Nachbarn am Montag beobachtet, wie ständig Besucher in das betreffende Haus am Ortsrand hineingingen und kurz danach wieder rauskamen. Die alarmierten Polizisten nahmen schon an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.