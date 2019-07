Kriminalität : Polizei in Vorpommern warnt vor Wucher von «Dachhaien»

Die Polizei in Vorpommern warnt aus aktuellem Anlass vor sogenannten Dachhaien. In der Region Vorpommern-Rügen sei eine Gruppe osteuropäischer Männer unterwegs, die sich als Dach-Handwerker vorstellen und später Wucherpreise für Arbeiten verlangten, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag in Stralsund erklärte. Zuletzt hätten sich Anwohner in Stralsund am Montag zu solchen unseriösen Angeboten gemeldet.

von dpa

02. Juli 2019, 15:37 Uhr

Es bestehe der Verdacht, dass die gleiche Gruppe noch unterwegs sei, die im Juni in Groß Kordshagen aufgefallen war. Dort hatten drei Männer an einem Garagendach eines 71 Jahre alten Eigentümers gearbeitet. Danach sei das Zehnfache des ursprünglich vereinbarten Preises gefordert worden. Der Geschädigte rief die Polizei, die gegen die drei «Arbeiter» im Alter von 25 bis 37 Jahren nun wegen Verdachts des Betruges und Wucher ermittelt.