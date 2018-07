Innere Sicherheit : Polizei in MV testet Körperkameras

von dpa

11. Juli 2018, 11:24 Uhr

Die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern testet seit Mittwoch Körperkameras, um Attacken auf Beamte für Beweiszwecke filmen zu können. Drei Polizeireviere wurden dazu mit jeweils 13 Kameras von drei verschiedenen Herstellern ausgerüstet, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zum Start der Testphase in Anklam sagte. Die Kameras, auch Body-Cams genannt, werden bis Mitte Februar 2019 in Polizeirevieren in Anklam, Schwerin und Rostock-Reutershagen im Alltag geprüft. Polizisten würden im Einsatz immer wieder Opfer gewalttätiger Angriffe, sagte Caffier. Im vergangenen Jahr habe es 109 Körperverletzungen gegeben, im ersten Halbjahr dieses Jahres 51.