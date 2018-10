Kriminalität : Polizei greift immer mehr blinde Passagiere in Cuxhaven auf

von dpa

01. Oktober 2018, 05:28 Uhr

Als blinder Passagier von Cuxhaven nach Großbritannien: Immer mehr Menschen versuchen, unerkannt und ohne Einreisepapiere an Bord der Englandfähre zu kommen. Es sind vor allem Männer aus Albanien, die als Touristen nach Deutschland eingereist sind. In diesem Jahr zählte die Bundespolizei bis Ende August bereits 222 Personen, die auf das abgesicherte Hafengelände eingedrungen sind. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 185. «Sie suchen jede Möglichkeit, unerkannt an Bord zu kommen», sagt Ristow. Eine davon sei es, sich in einem Lkw zu verstecken, der auf die Fähre fährt. Die Hafenbetreiber haben inzwischen ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Auch andere norddeutsche Häfen sind betroffen, allerdings in wesentlich geringerem Umfang.