Kriminalität : Polizei fahndet nach zwei verschwundenen Motorbooten

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sucht zwei kurz nacheinander gestohlene Motorboote. Die Freizeitschiffe wurden am Wochenende in Poggenhof auf der Insel Rügen und Ende September am Bolter Kanal nahe Rechlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) entwendet, obwohl beide extra gesichert waren, wie Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montag erklärten. Der Gesamtschaden wurde auf mehr als 100 000 Euro geschätzt.