Kriminalität : Polizei fahndet mit Fotos nach Dieben

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 22:26 Uhr

Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei Männern, die Anfang Oktober in einem Geschäft in Sternberg eine Brieftasche samt Geldkarte gestohlen und damit etwa 1000 Euro entwendet haben sollen. Kurz nach dem Diebstahl sollen sie die Karte zum Einkaufen oder Geldabheben in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Schwerin, Wittenburg und Zarrentin genutzt haben, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. In einem Geschäft in Schwerin waren die mutmaßlichen Täter von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Fotos der mutmaßlichen Täter