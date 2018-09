Verkehr : Polizei ertappt Tausende Handy-Sünder

Härtere Strafen für Handysünder am Steuer schrecken Fahrer in Mecklenburg-Vorpommern anscheinend kaum ab. Im Nordosten wurden 2018 bisher knapp 7900 Fahrer mit dem Handy ertappt, wie Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) am Donnerstag anlässlich einer bundesweiten Kontrollaktion zum Schwerpunkt «Smartphone» mitteilte. Damit steuere man auf den Vorjahreswert von rund 10 000 ertappten Handy-Sündern zu. 2016 waren landesweit rund 9000 Frauen und Männer dabei erwischt worden, wie sie während der Fahrt Mobiltelefone etwa zum Nachrichtenlesen nutzten.

von dpa

20. September 2018, 12:48 Uhr

«Es hat sich zu einer regelrechten Unsitte entwickelt, im Straßenverkehr ständig das Smartphone nutzen zu müssen», meinte Caffier, der in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) an einer von 82 Kontrollen im Nordosten teilnahm. Das betreffe Autofahrer und Lkw-Fahrer genauso, wie Radfahrer und Fußgänger. «Sie sind teilweise so beschäftigt mit ihrem Handy, dass sie vom Verkehrsgeschehen um sich herum gar nichts mehr mitbekommen.»

Auch wenn es sich bei schweren Unfällen oft nicht mehr nachweisen lasse, seien Fahrer vermutlich bei vielen Unfällen durch ein Smartphone abgelenkt, erklärte der Minister. Deshalb werde die Polizei auch in den nächsten Wochen verstärkt auf die Einhaltung des Handy-Verbots am Steuer achten. Wer mit Handy am Steuer ertappt wird, muss mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei rechnen.