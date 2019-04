Verkehr : Polizei blitzt im April flächendeckend

Autofahrer müssen in ganz Mecklenburg-Vorpommern mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Anlass ist die einen Monat dauernde Aktion «Fahren.Ankommen.Leben!», bei der seit Dienstag im April flächendeckend Geschwindigkeitskontrollen gemacht werden, wie mehrere Polizeidienststellen in Rostock und Neubrandenburg mitteilten. Anlass sei die zuletzt gestiegene Zahl von Verkehrstoten durch zu hohe Geschwindigkeit. Rund 200 Beamte seien bei Schwerpunktkontrollen an Bundesstraßen, aber auch auf der Autobahn 20 wie bei Metelsdorf (Nordwestmecklenburg) im Einsatz.

von dpa

02. April 2019, 08:31 Uhr

Im Jahr 2018 waren mehr als 80 Menschen bei Verkehrsunfällen im Nordosten ums Leben gekommen, wobei zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen war. Zuletzt starben im März in Mecklenburg-Vorpommern zehn Menschen bei Verkehrsunfällen.