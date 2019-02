Kriminalität : Polizei beginnt mit DNA-Tests nach Pulver-Brief in Zislow

Im Fall des Briefes mit weißem Pulver an den Bürgermeister von Zislow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei in dem Dorf mit DNA-Tests begonnen. Bislang seien von drei Personen Proben genommen worden, darunter von Bürgermeister Uwe Albrecht (parteilos) und dessen Frau, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Tests seien freiwillig. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens. Zuvor hatte der NDR berichtet.

von dpa

15. Februar 2019, 12:25 Uhr

Vor einer Woche hatte das Ehepaar den Brief per Post erhalten. Das Pulver entpuppte sich als ungefährlich. Ermittler fanden auf dem Umschlag DNA-Spuren, die vom Täter stammen könnten. Nach dem Vorfall hatte Albrecht erklärt, er habe noch keine Entscheidung getroffen, ob er als Bürgermeister weitermache. Er erfahre «eine große Solidarität unter den Dorfbewohnern». Er war erst Ende 2018 ins Amt gewählt worden, um einen jahrelangen Streit im Ort zu schlichten. Die Polizei prüft auch Zusammenhänge mit mehreren Bränden.

Als Streitursache vermutet Albrecht Vorgänge um den gemeindeeigenen Campingplatz. Beschlüsse dazu nehme derzeit ein Wirtschaftsprüfer unter die Lupe. Die Ergebnisse sollen bis zur Kommunalwahl Ende Mai aufgearbeitet sein. Das Dorf bewirtschaftet einen Campingplatz mit rund 450 Stellplätzen am Plauer See, dazu kommt ein privater Zeltplatz. Bei den rund 200 Einwohnern leben so jährlich 15 000 bis 20 000 Urlauber.