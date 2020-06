Unfälle : Polizei beendet Verfolgungsjagd am Zippendorfer Strand

Die Schweriner Polizei hat am Donnerstag eine Verfolgungsjagd am Zippendorfer Strand erfolgreich beendet. Drei Insassen in einem nicht zugelassenen Honda Civic waren zuvor vor einem Streifenwagen geflohen und hatten in Strandnähe mehrere Fußgänger in Gefahr gebracht. Das Polizeiauto schnitt schließlich dem Pkw den Weg ab, woraufhin es zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand.

von dpa

18. Juni 2020, 22:01 Uhr

Der Fahrer konnte daraufhin fliehen, eine 21-Jährige und ein 28-Jähriger wurden indes nach kurzem Fluchtversuch gestellt. Die Polizei fahndet weiter nach dem Fahrzeugführer. Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.