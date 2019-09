Polizei : Polizei beendet Bäderdienst: Minister zieht positives Fazit

von dpa

11. September 2019, 07:07 Uhr

Die Polizei hat ihren Bäderdienst 2019 für dieses Jahr beendet. Seit Mitte Mai unterstützten gut 200 zusätzliche Polizisten ihre Kollegen in den Urlaubsregionen zwischen Ostseestrand und Mecklenburgischer Seenplatte. «Der Bäderdienst der Landespolizei hat sich auch in diesem Jahr bewährt», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) nach einer ersten Auswertung. Es habe keinen Anstieg der Zahl der Straftaten in den Urlaubszentren gegeben, aber viele positive Reaktionen auf die sichtbare Präsenz der Bäderpolizei. Von der Verstärkung stammten 122 Beamte aus den Polizeipräsidien und 80 von der Bereitschaftspolizei.