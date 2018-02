Parteien : Polit-Aschermittwoch mit Angela Merkel in Demmin gestartet

von dpa

14. Februar 2018, 17:43 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist beim politischen Aschermittwoch der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwochabend mit lang anhaltendem Applaus begrüßt worden. Das Treffen steht in diesem Jahr unter dem Motto «Zeit für deutliche Worte». Die Bundeskanzlerin ist traditionell Hauptrednerin in Demmin. Der Demminer Polit-Aschermittwoch schließt traditionell den bundesweiten Reigen dieser Treffen.