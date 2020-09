Tiere : Polarium im Rostocker Zoo Publikumsmagnet

In den zwei Jahren nach seiner Eröffnung hat sich das Polarium, die neue Heimstätte der Eisbären und Pinguine im Rostocker Zoo, zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Wie Zoodirektor Udo Nagel am Dienstag berichtete, haben seither mehr als 1,3 Millionen Menschen das Polarium besucht. Das Konzept von Erlebniswelten mit aktiver Wissensvermittlung zur Artenvielfalt sowie zu aktuellen Umwelt- und Klimaproblemen komme bei den Besuchern an. Mit dem Polarium sei nach dem 2012 eröffneten Leuchtturmprojekt Darwineum, der Heimat von Gorillas und Orang-Utans, eine weitere Erfolgsgeschichte geschrieben worden, sagte Nagel.

von dpa

22. September 2020, 13:21 Uhr