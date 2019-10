Volleyball : Pokalsieger SSC Schwerin startet in die Saison: Hanke fehlt

Volleyball-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin startet in die neue Bundesliga-Saison. Das Team von Trainer Felix Koslowski erwartet am Donnerstag (17.10 Uhr/Sport1) zum Bundesliga-Auftakt die Ladies in Black aus Aachen. Die Palmberg-Arena wird mit fast 2000 Zuschauern prall gefüllt sein und ein starker Rückhalt für die Gastgeberinnen werden, die den 13. deutschen Meistertitel als Saisonziel ausgegeben haben.

von dpa

03. Oktober 2019, 01:35 Uhr

Die Schwerinerinnen müssen allerdings ihre erfahrenste Spielerin, Denise Hanke, ersetzen. Die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft ist nach einer Verletzung noch nicht wieder hundertprozentig fit. Hankes Rolle auf der Zuspielerin-Position übernimmt die niederländische Auswahlspielerin Britt Bongaerts.