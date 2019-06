Volleyball : Pokalsieger SSC Schwerin im CEV-Cup gegen Sliedrecht Sport

Volleyball-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin trifft im europäischen CEV-Cup zum Auftakt auf den niederländischen Vertreter Sliedrecht Sport. Das hat die Auslosung am Mittwoch in Luxemburg ergeben. Die Mecklenburgerinnen müssen zwischen dem 3. und 5. Dezember zunächst auswärts antreten, das Rückspiel findet zwischen dem 17. und 19. Dezember in der heimischen Palmberg-Arena statt.

von dpa

26. Juni 2019, 18:33 Uhr

Dem SSC ist in der nächsten Saison ein erneuter Auftritt in der Champions League verwehrt geblieben. Da der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) im Gegensatz zum vergangenen Jahr diesmal nur einen Startplatz für Meister Allianz MTV Stuttgart zugesprochen bekommen hat, müssen die Schwerinerinnen im klassentieferen CEV-Cup aufschlagen.

Der deutsche Rekordmeister spielte im vergangenen Spieljahr erstmals nach fünfjähriger Pause wieder in der Königsklasse und sorgte mit couragierten Auftritten für Furore. Der SSC gewann seine drei Heimspiele und verpasste das Viertelfinale nur knapp. In den beiden Jahren zuvor war das Team von Trainer Felix Koslowski im CEV-Cup jeweils bis ins Halbfinale gekommen.