Fußball : Pokal-Halbfinale: TSV Bützow - FC Mecklenburg Schwerin

Verbandsligist TSV Bützow erwartet im Halbfinale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern den Oberligisten FC Mecklenburg Schwerin. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Schwerin. Die Partie wird am Wochenende 24./25. März ausgetragen.

von dpa

05. März 2018, 18:16 Uhr

In der zweiten Paarung stehen sich Oberligist Torgelower FC Greif und der Sieger aus der Begegnung zwischen dem Verbandsligisten Greifswalder FC und Pokalverteidiger FC Hansa Rostock gegenüber. Das Viertelfinalspiel sollte am 27. Februar stattfinden, wurde aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Laut Fußball-Verband soll das Duell zwischen dem 2. und 18. April nachgeholt werden.

Das Finale findet am 21. Mai 2018 statt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs 2018/2019 qualifiziert.