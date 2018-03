Fußball : Pokal-Halbfinale in Bützow muss verlegt werden

Das für den (morgigen) Samstag angesetzte Halbfinalspiel im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern zwischen dem Verbandsligisten TSV Bützow und Oberligisten FC Mecklenburg Schwerin muss verlegt werden. Der Platz am Wall in Bützow ist nach den Schneefällen in dieser Woche nicht bespielbar. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

von dpa

23. März 2018, 09:35 Uhr

Die ebenfalls noch ausstehende Viertelfinalbegegnung zwischen dem Verbandsligisten Greifswalder FC und dem Drittligisten FC Hansa Rostock wird am 3. April nachgeholt. Die Partie wird um 19.00 Uhr im Greifswalder Volksstadion angepfiffen. Das Spiel sollte ursprünglich am 27. Februar stattfinden. Der Sieger trifft im Halbfinale auf den Oberligisten Torgelower FC Greif.

Das Finale findet am 21. Mai 2018 statt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs 2018/2019 qualifiziert.