Finanzen : Pleiten: Kaum einem gelingt Schuldenschnitt nach drei Jahren

Nur einer von 20 insolventen Verbrauchern in Mecklenburg-Vorpommern schafft die vorzeitige Restschuldbefreiung nach drei statt sechs Jahren. Mit 5,3 Prozent lag der Wert im Nordosten in den vergangenen eineinhalb Jahren (Juli 2017 bis Dezember 2018) unter dem gesamtdeutschen Wert von 7,4 Prozent, wie die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel am Montag in Hamburg mitteilte. In Thüringen (11 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (10 Prozent) sei die Quote am höchsten gewesen, im Saarland (4,1 Prozent) und in Bremen (4,4 Prozent) am geringsten.

von dpa

04. Februar 2019, 15:04 Uhr

Zum 1. Juli 2014 war das Privatinsolvenzverfahren reformiert worden, unter anderem mit dem Ziel, dass zahlungsunfähige Verbraucher schneller ihre Schulden loswerden können. Voraussetzung dafür ist, dass innerhalb dieser drei Jahre 35 Prozent der Schulden abgetragen und die Verfahrenskosten bezahlt werden. Die Bilanz zeige jedoch, dass die Reform an der Mehrheit der betroffenen Verbraucher vorbeigehe, resümierte Crifbürgel.

Vor allem jungen Menschen gelinge es, die Restschuldbefreiung nach drei Jahren zu erreichen. Sie hätten relativ weniger Schulden und fänden schneller wieder einen Job. Die häufigsten Ursachen für eine Privatpleite sind den Angaben zufolge Arbeitslosigkeit und reduzierte Arbeit, Einkommensarmut, gescheiterte Selbstständigkeit, ein zum Einkommen unpassendes Konsumverhalten, Scheidung beziehungsweise Trennung und Krankheit. Bundesweit warten derzeit laut Crifbürgel knapp 620 000 Personen auf die Restschuldbefreiung.

Angesichts der stabilen Konjunktur und guten Arbeitsmarktlage gehen die Insolvenzen in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern seit mehreren Jahren zurück. Im ersten Halbjahr 2018 sank ihre Zahl in Mecklenburg-Vorpommern um fünf Prozent auf 994.