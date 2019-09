Schifffahrt : Planfeststellungsunterlagen für Seekanal werden ausgelegt

Die Planfeststellungsunterlagen für die seit Jahren vom Rostocker Hafen geforderte Seekanalvertiefung werden in rund drei Wochen öffentlich ausgelegt. Vom 23. September bis zum 22. Oktober können sie an mehreren Ämtern in Rostock und Umgebung eingesehen werden, wie der Hafen am Montag mitteilte. Das sei ein wichtiges Zwischenziel, um die Erreichbarkeit des größten deutschen Ostseehafens zu verbessern und diesen an die Anforderungen künftiger Schiffsgrößen anzupassen.

von dpa

02. September 2019, 16:54 Uhr

Für mehr als 100 Millionen Euro will der Bund den Angaben zufolge die etwa 15 Kilometer lange Hafenzufahrt auf 16,5 Meter vertiefen, damit Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 15 Meter Rostock sicher anlaufen können. Die Vertiefung des Rostocker Seekanals soll im Jahr 2021 beginnen und etwa zweieinhalb Jahre dauern.