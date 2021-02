Prozesse : Plädoyers verschoben: Angeklagter lehnt Gutachten ab

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 40-jährigen Mannes in einer Wohnung in Rostock sind die für Mittwoch geplanten Plädoyers auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Rostock | Der Verteidiger des 36-jährigen wegen Mordes Angeklagten beantragte, eine psychologische Gutachterin als befangen abzulehnen. Sein Mandant habe Zweifel an ihrer Qualifikation und am Umfang ihres Gutachtens, führte der Anwalt vor dem Landgericht in Rosto...

