Prozesse : Plädoyers im Missbrauchsprozess am Landgericht Schwerin

Im Prozess gegen einen 38-jährigen Mann aus Schwerin wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern werden am Montag die Plädoyers erwartet. Die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sollen mit Rücksicht auf die betroffenen Minderjährigen in nichtöffentlicher Sitzung gehalten werden. Auch zuvor war die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen gewesen. Gegebenenfalls wird am selben Tag auch das Urteil verkündet.

von dpa

22. Juni 2020, 01:14 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, sich zwischen Januar 2017 und Juni 2018 mehrfach an der anfangs sieben Jahre alten Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin vergangen zu haben. In einem Fall soll zusätzlich eine deutlich jüngere Freundin des Mädchens betroffen gewesen sein. In einem ersten Prozess hatte das Landgericht Schwerin den 38-jährigen im April 2019 zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Wie im ersten Prozess bestritt der Angeklagte die Vorwürfe auch im aktuellen Verfahren.