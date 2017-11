Prozesse : Plädoyer wegen Anstiftung zum versuchten Mord erwartet

Im Prozess um einen mehr als zwei Jahrzehnte zurückliegenden Mordversuch in Plate bei Schwerin hat heute die Verteidigung das Wort. Vor einer Woche hatte bereits die Staatsanwaltschaft ihr Schlussplädoyer in dem bereits gut ein Jahr vor dem Landgericht Schwerin laufenden Verfahren gehalten und für den 53 Jahre alten Angeklagten elf Jahre Haft gefordert. Sie sah es als erwiesen an, dass der Mann im Auftrag eines Fahrlehrers zwei Männer dazu brachte, im März 1996 auf dessen ehemalige Ehefrau zu schießen. Das Opfer überlebte den Anschlag schwer verletzt. Die Ankläger bewerteten dies als Anstiftung zum versuchten Mord. Das Urteil wird noch im November erwartet.