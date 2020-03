Krankheiten : Piraten Openair vor Saison: «Spucken dem Jonas in die Suppe»

von dpa

Das Piraten Open Air Theater in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) bereitet trotz zunehmender Einschränkungen des öffentlichen Lebens seine diesjährige Saison vor, zu der im Sommer wieder mehr als 60 000 Besucher erwartet werden. «Wir schauen voraus in die Zukunft, segeln hart am Wind und spucken dem Jonas in die Suppe», sagte Intendant Peter Venzmer am Dienstag. «Wir hoffen und wünschen, dass wir alle die derzeitige Ausnahmesituation gut überstehen sowie unsere 16. Spielzeit ab dem 19. Juni 2020 gesund starten und wie geplant durchführen können.» Das Team des Theaters arbeite «unbeirrt» weiter, um die Premiere von «Ein Königreich vor dem Wind» stattfinden zu lassen. Das Casting für die Kleindarsteller und Servicekräfte soll demnach wie geplant am 11. und 25. April stattfinden.