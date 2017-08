Konflikte : Pilger aus Schwerin in Türkei inhaftiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Ein 55 Jahre alter Pilger aus Schwerin soll nach Informationen der «Bild am Sonntag» auch zu den in der Türkei inhaftierten Deutschen gehören. David B. war den Angaben zufolge bereits im April festgenommen worden. Er war demnach über Bulgarien in die Türkei gereist und wollte nach Jerusalem.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es: «Uns ist der Fall bekannt, er wird auch konsularisch betreut». Zu den Tatvorwürfen gegen B. machte das Ministerium keine Angaben.

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der «Schweriner Volkszeitung»: «Mit dem Fall des Schweriner Pilgers zeigt sich erneut die Ruchlosigkeit des Erdogan-Regimes gegenüber allen regimekritischen Stimmen.» Erdogan sammle Geiseln «gegen unser Land.» Er verstehe nur eine Sprache: Die der Härte und des Geldes. «Hier müssen wir ansetzen, um endlich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und alle politischen Gefangenen des Regimes Erdogan wieder freizubekommen.»

Elmar Brok, Europaabgeordneter der CDU, nannte es «einen unerträglichen Zustand, dass ein offenbar harmloser Pilger dort seit Monaten festgehalten wird.» Das Auswärtige Amt und die Türkei müssten jetzt sofort klären, was ihm zur Last gelegt wird. «Sollte es keine nachvollziehbaren Vorwürfe geben, muss der Mann sofort freigelassen werden», sagte er der Zeitung.

Die Wählergemeinschaft «Aktion Stadt und Kulturschutz» (ASK) teilte am Sonntag mit: «Unser Stadtvertreter Karsten Jagau hat den Oberbürgermeister in einem kurzen Schreiben gebeten, sich hier für Aufklärung einzusetzen sowie im Falle nicht ausreichender Gründe sich für die Freilassung des Inhaftierten auszusprechen.» Zudem rege er eine Sondersitzung der Stadtvertretung an, um eine gemeinsame Erklärung der Stadt abzugeben.

erstellt am 28.Aug.2017 | 05:54 Uhr