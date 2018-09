Festspiele : Pianist Kit Armstrong läutet letzte Festspiel-Woche ein

Kurz vor dem Ende des dreimonatigen Klassik-Sommers ziehen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern noch einmal alle Register. Am Samstag beschließt der US-amerikanische Pianist Kit Armstrong die Reihe «Weltstars in Redefin». Er gastiert zusammen mit der Academy of St Martin in the Fields in der Reithalle des Landgestüts in Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Es erklingen Werke von Mendelssohn Bartholdy, Beethoven und Mozart.

von dpa

05. September 2018, 11:34 Uhr

Zuvor hatten bereits die französische Pianistin Hélène Grimaud und der Geiger Christian Tetzlaff mit ihren Auftritten dort das Publikum begeistert. Das Londoner Orchester Academy of St Martin in the Fields ist bereits am Sonntag zusammen mit Armstrong und dem gleichen Programm in der Konzertkirche Neubrandenburg zu Gast.

Am kommenden Mittwoch erweist mit der Geigerin Veronika Eberle eine weitere frühere Festspiel-Preisträgerin dem Festival ihre Reverenz. Gemeinsam mit Armstrong an der Orgel spielt sie in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Werke von Bach, Biber und Liszt. Mit diesem Auftritt verabschiedet sich Armstrong von seinem Festspiel-Publikum. Als Künstler in Residence trat er in dieser Saison 24 Mal auf. Insgesamt umfasste das Programm rund 150 Konzerte und Veranstaltungen. Die Festspiele rechnen mit mehr als 80 000 Besuchern.

Bevor dann am 16. September die NDR Radiophilharmonie und der Pianist Igor Levit in Wismar die Festspiel-Saison beschließen, sorgt der Dresdner Kreuzchor für eine besondere Premiere. Die drei Konzerte vom 13. bis zum 15. September in Rostock, Wismar und Stralsund sind das Ergebnis eines Dialogs der Generationen, den die jungen Sänger im Frühjahr mit älteren Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern führten. Nach Angaben der Veranstalter entstand ein spartenübergreifendes Konzertformat. So werden neben der Musik des Dresdner Kreuzchors Filmsequenzen der Workshops und Interviews zu erleben sein.